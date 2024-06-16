＆yarn プリーツブラウス　レディースF

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商品詳細
#＆yarnプリーツブラウスレディースF商品の色味はモニターの種類によって多少異なる場合がございますプロフィール必ずご覧下さい(特にコメント前は必ず)#2日8時に販売終了いたします梱包材は再利用しています箱で発送の場合は靴箱を利用しますメルカリ多数出品中4000円以下の商品5点まとめて購入\u0026フォローで15000円に！コンビニ/ATMでの支払いの方はいつ頃の予定かお知らせくださいオーストラリアで買い付けた商品はfurugitteとして出品しております素材...麻カラー...ベージュ柄・デザイン...無地
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