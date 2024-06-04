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商品番号 L77323613207
商品名

\"COMME DES GARÇONS HOMME PLUS\"design T
ブランド名 コムデギャルソンオムプリュス
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

size-S（大きめ）タイダイに有刺鉄線の総柄、裏面にはブランド名※古着になりますので、全体に使用感はあります。ご理解のある方のみお願い致します。発送時にはスチームアイロンを施しますコムデギャルソン、ジャンティーク、jantiques、ロキエ、kinji、kiaris、santamonica、nugu、zara、ヌナannahl、beams、ジャーナルスタンダードlink、古着、vintage、used、韓国、y2k、古着　インポート、レトロ、韓国ファッション、韓国セレクト、原宿、個性、ヴィンテージ、ラズベリーパイ　ロキエ、サンタモニカ、ウエスタン、Vintage、USED、dollskilllitmusraspberrypieunifbibiyepinejantiquesdepthelkmaisonspecialsanselfthemondayssantamonicashurysamakiaprilsiiilontogaTheVirginmarytogatoroメランジェthevirginssanselfsometimestoreyakusokukinsellapunkcakecalicosamoyedblackupstylenandazaranugu00s90s80sy2kpinnapfaithtokyoitimiotyemoduemargielamm677circaストリート
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