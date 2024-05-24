新品 DONNA RICCO ドンナリコ トップス ハイネックチュニック M

DONNARICCOドンナリコペーズリー柄定価11000円(購入時)左右非対称の裾ラインのAライントップス被って着るプルオンタイプ首の後ろでリボンを縛りますホワイト地に華やかなペイズリー柄洗濯機で洗えます！参考(写真6〜9)【素材】\u003c表地/裏地\u003eポリエステル100%【備考】ファスナーなし裏地あり伸縮あり（裏地のみ）【採寸】サイズM:着丈92cm,身幅43cm⭐️今の時期にピッタリのアイテムです⭐️状態：新品、未使用品未使用ですが中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。購入日：2021(タグ付き)自宅保管をご理解のうえご検討ください。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。袖丈···袖なし季節感···夏



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