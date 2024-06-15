B5可 美品 OLD COACH レザー ショルダーバッグ 黒 チャーム

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概要欄○アイテムCOACHコーチOLDCOACHオールドコーチショルダーバッグハンドバッグクラッチバッグクロスバックショルダーウォレット斜め掛け斜めがけ肩掛け肩かけロゴ型押しチャームレザー黒ブラック多様性ヴィンテージ、ビンテージ vintage○型番4161○サイズ縦:約21cm横:約32cmマチ:約13cmショルダーストラップ:本体まで約28cmショルダー76cm平置き実寸。着画はお断り致します。○状態多少のスレはございますが、目立った傷や汚れ等無く美品です！まだまだ使用可能です！あくまでも古着ですのでご理解頂いた上でご購入ご検討ください。○アイテムの詳細COACHのショルダーバッグになります✨大きめなバッグが少し苦手なお客様にピッタリのコンパクトサイズになっております✨しかし中には写真にある通り、三つ折りの財布、30mlの香水もすっぽりと入ってしまうほどの小さすぎない容量になっております✨ぜひお買い求めください✨○カラー黒ブラック○素材レザー○購入元大手リサイクルショップオークションストア鑑定済み正規品になります✨○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入にプロフィールの確認をよろしくお願いします。カラー···ブラック123.0063water