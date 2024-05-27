✨希少✨ANNA SUI アナスイ 高級感ある ブラック レザー ハンドバッグ

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ご覧いただきありがとうございます♪ANNASUIアナスイ✨希少✨高級感あるブラックレザーハンドバッグ縦22.5cm横35cm幅6.5cm高級感あるデザインで素敵なお品です♡肩掛けできます♪今はもう販売していない廃盤品で希少かと思います(*´꒳`*)多少使用感あり、金具部分のキズや中側縁部分に少し黄ばみがあります。数年前のものになります。コレクションの一部で自宅保管しておりましたのでご理解いただける方、ご検討くださいませ(^-^)即購入OKです♡ほかにもアナスイ出品しています！#まーのアナスイコレクション是非、ご覧くださいませ(*´꒳`*)カラー···ブラック素材···牛革(本革)種類···ハンドバッグ