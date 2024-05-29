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商品詳細
美品 シャネルクラシック・ロングジップウォレットキャビアスキンSV金具長財布ユニセックス5年前にパリ本店で購入素材 キャビアスキン色 ブラックサイズ幅：約19.5cm高さ：約10.5cmマチ：約2cm仕様開閉式：ファスナー外側：オープンポケットx1内側：ファスナーポケットx1、オープンポケットx2、カードポケットx8#CHANEL#シャネル長財布#CHANEL財布#CHANELキャビアスキン財布A-
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美品CHANEL シャネル ロングジップアップ長財布
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