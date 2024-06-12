【レア】90s オールドコーチ　USA製　ショルダーバッグ　パープル　本革

上質な本革を使用したオールドコーチ、その中でも特に人気のUSA製で、1990年代ヴィンテージです。とても珍しくきれいな色でパープルです。底にマチが付いており、形も良く素敵なバッグです。金具がなく、オールレザーのシンプルでしっかりとしと質感も良いですね^^※トルソーはレディース9号です。◎お手入れ済み◎USED品でも気持ちよくお使い頂けるよう、丁寧にお手入れをさせて頂いております。・革部分はクリーナーで拭き上げ、クリームで保湿保護をしてありますので、used品ですが清潔にお使い頂けます。元の色に合わせ、全体にカラー補修をしてあります。【付属品】なし【仕様】外ポケット なし内ポケット オープン1【詳細】ブランド:カラー:パープル・高さ:約21.5cm（弧になっている上部の一番低い所）・幅:約31.5cm・厚み:約9cm・ストラップ:42約cm（弧になっている上部の一番高い所から）【状態】外側には少し使い込んだシワ、内側にoldコーチならではのカビがあります。アンティーク品ですので、ご理解の程よろしくお願いします。【購入場所】オンラインリユースショップにて購入【発送方法】・形が崩れないように、ダンボールに入れて発送致します。ダンボールの場合もあります。・柔らかいバッグの場合、折れ目が付かないよう畳んで発送する場合があります。#オールドコーチ #OLDCOACHカラー···パープル柄/種類···レザー・スウェード系



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