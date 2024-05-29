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18K ネックレス ダイヤ
商品番号 Y95216364275
商品名

18K ネックレス ダイヤ
ブランド名 ジュエリーマキ
特別価格 税込 10,074 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ゴールド装飾...ダイヤモンド材質...K18(18金)ケースは、付きません。お値引コメントの返信は苦手です。お控えいただけると助かります(*ˊ˘ˋ*)
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