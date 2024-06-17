新品 フレドリックパッカーズ キンチャク 2WAYバッグ 巾着 モカ

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新品フレドリックパッカーズキンチャク2WAYバッグ巾着モカフレドリックパッカーズfredrikpackersキンチャク2WAYバッグショルダーバッグCOLOR：MOCAモカ新品未使用になります。よろしくお願いいたします。9-12530◆fredrikpackers巾着2WAYバッグ◆自転車でも徒歩でも、幅広いシチュエーションでアクティブに快適に【モノ】を運べることを目指している『fredrikpackers（フレドリックパッカーズ）』greenlabelrelaxingの為にモデル別注した、2WAYバッグをご用意しました！●表地210デニールOXFORDNYLONとHEAVYMESHNYLONのコンビ。●メインボックスドローコードによる巾着開き。メッシュ切り替えにより可視性も有り。●前面ポケット5コイルファスナー14cm開講のポケット。小物の収納に最適。●サイドポケット本体両サイドに深さ16.5cmのポケットを装備。●ハンドル/ショルダーストラップシートベルト織テープを使用。しっかりとした握り心地のハンドルと身体馴染みの良いショルダーストラップ。●主な特徴筒状のメッシュバッグ。トートとショルダーの2way仕様。●重さ：230g