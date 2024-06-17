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新品 フレドリックパッカーズ キンチャク 2WAYバッグ 巾着 モカ
商品番号 A62328964320
商品名

新品 フレドリックパッカーズ キンチャク 2WAYバッグ 巾着 モカ
ブランド名 フレドリックパッカーズ
特別価格 税込 2,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品フレドリックパッカーズキンチャク2WAYバッグ巾着モカフレドリックパッカーズfredrikpackersキンチャク2WAYバッグショルダーバッグCOLOR：MOCAモカ新品未使用になります。よろしくお願いいたします。9-12530◆fredrikpackers巾着2WAYバッグ◆自転車でも徒歩でも、幅広いシチュエーションでアクティブに快適に【モノ】を運べることを目指している『fredrikpackers（フレドリックパッカーズ）』greenlabelrelaxingの為にモデル別注した、2WAYバッグをご用意しました！●表地210デニールOXFORDNYLONとHEAVYMESHNYLONのコンビ。●メインボックスドローコードによる巾着開き。メッシュ切り替えにより可視性も有り。●前面ポケット5コイルファスナー14cm開講のポケット。小物の収納に最適。●サイドポケット本体両サイドに深さ16.5cmのポケットを装備。●ハンドル/ショルダーストラップシートベルト織テープを使用。しっかりとした握り心地のハンドルと身体馴染みの良いショルダーストラップ。●主な特徴筒状のメッシュバッグ。トートとショルダーの2way仕様。●重さ：230g
http://narcologia.ru/goods/reboot752336.html
http://narcologia.ru/goods/approximate404720.html
http://narcologia.ru/goods/traverse899526.html
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別注/WEB限定】＜FREDRIK PACKERS＞ 巾着 2WAYバッグ
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