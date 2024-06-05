新品未使用　タグ付き　ドラッグストアーズ　チェックシャツ

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商品詳細
カラー：黒白チェック着丈：92身幅：66サイズ：3多少の誤差はお許しください★ご質問等ありましたらお気軽にお問い合わせ下さい♪簡易包装、防水対策をして小さく折り畳み発送致します。シワ等ご了承ください。他にもドラッグストアーズの服出品しています♪#あさママドラッグストアーズ
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