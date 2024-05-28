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メゾンスペシャル　エンブロイダリーFeministロングスリーブＴシャツ
商品番号 J66467604307
商品名

メゾンスペシャル　エンブロイダリーFeministロングスリーブＴシャツ
ブランド名 メゾンスペシャル
特別価格 税込 2,219 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・即購入可能ok【商品詳細】エンブロイダリーFeministロングスリーブＴシャツ【MAISONSPECIAL/メゾンスペシャル】カラー:ライトグレーサイズ:FREE定価99002023ss新品未使用タグ付きです。商品説明　-Fabric-ゆったりとしたサイジングなのでストレスフリーで着用いただけます。コットン100％で肌触りの良さもオススメポイントです◎-Style-今期のキーワードでもある強い女性、自立した女性を連想させる代名詞ともいえるFEMINISTを刺繍でグラフィカルに表現したロングスリーブTシャツ。ジャケットのインナーとしてはもちろん、合わせるものを選ばず着用いただけるアイテムです。※撮影環境により、光の当たり具合で　色味が違って見える場合があります。　あらかじめご了承下さい。studious/hare/beauty\u0026youth/unitedtokyo/beams/comoli/stevenalan/abahouse/monkeytime/gu/unitedarrows/uniqlo/auralee/uru/stein/yoke/Nike/rageblue/yohjiyamamoto/ZARA/SHIPS/adidas/needles/
http://narcologia.ru/goods/insignificant351382.html
http://narcologia.ru/goods/marshal633880.html
http://narcologia.ru/goods/diamond323758.html
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