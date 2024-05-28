メゾンスペシャル　エンブロイダリーFeministロングスリーブＴシャツ

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・即購入可能ok【商品詳細】エンブロイダリーFeministロングスリーブＴシャツ【MAISONSPECIAL/メゾンスペシャル】カラー:ライトグレーサイズ:FREE定価99002023ss新品未使用タグ付きです。商品説明 -Fabric-ゆったりとしたサイジングなのでストレスフリーで着用いただけます。コットン100％で肌触りの良さもオススメポイントです◎-Style-今期のキーワードでもある強い女性、自立した女性を連想させる代名詞ともいえるFEMINISTを刺繍でグラフィカルに表現したロングスリーブTシャツ。ジャケットのインナーとしてはもちろん、合わせるものを選ばず着用いただけるアイテムです。※撮影環境により、光の当たり具合で 色味が違って見える場合があります。 あらかじめご了承下さい。studious/hare/beauty\u0026youth/unitedtokyo/beams/comoli/stevenalan/abahouse/monkeytime/gu/unitedarrows/uniqlo/auralee/uru/stein/yoke/Nike/rageblue/yohjiyamamoto/ZARA/SHIPS/adidas/needles/