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手洗い可！新品スパンコール　キャミMARELLA　i BLUES（イブルース）
商品番号 Q95506515199
商品名

手洗い可！新品スパンコール　キャミMARELLA　i BLUES（イブルース）
ブランド名 マレーラ
特別価格 税込 7,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MARELLA　iBLUES（イブルース）（税込）25,300円サイズが大きかったのですが、あまりにも素敵だったので買って直そうと思いました。が、時間が無いのでお譲りいたします。気が変わらないうちに！この手のタイプで、手洗い可なんてありませんよ！新品　タグ付きコメント無しOK　　表地：ポリエステル97％　ポリウレタン3％　裏地：ポリエステル　原産国イタリアモデルH.168B.82W.67H.88S.24 着用サイズ：42＊ノーコメント即買いOKです。購入後のご面倒な返信は大丈夫です。受け取り評価のみお願いいたします。ご質問ございましたらご遠慮なくどうぞ。！#パーティ＃結婚式#イブールス#マッキントッシュ#ブルーレーベルロンハーマン#ロートレアモン#ビームス#トゥモローランド#アーバンリサーチ柄・デザイン...無地柄・デザイン...刺繍カラー...ホワイトカップ...カップなし季節感...春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/preference115338.html
http://narcologia.ru/goods/kindness405605.html
http://narcologia.ru/goods/organization671962.html

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