半袖Yシャツ　えんじ色とカーキ色デザイン

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サイズは、写真の、右メジャーの赤いとこが１０ｃｍ単位、上１ｃｍ単位文字です。中古感全くないとは言えませんが、全体的には美品だと思います。写真よく見てご理解された上でよろしくお願いします。多数出品中：関連品と衣類関係を多数出品しています。→まとめ買い機能で、効率よく、出品者の商品でご検討くださいませ。通常はコメント頂かなくても完了できます。