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ラルフローレン レディース ネイビー ストライプ 長袖シャツ XL相当
商品番号 W20917994075
商品名

ラルフローレン レディース ネイビー ストライプ 長袖シャツ XL相当
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,435 円
在庫状況 あり

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商品詳細

POLORalphLaurenの長袖シャツになります。メンズのSサイズですが、レディースのXLサイズ相当でご提案させて頂きます。生地感は若干ストレッチが効いており、滑らかな肌触りです。■他のシャツは下記から見られます。#たーさんのシャツ送料無料です。USED品である事をご理解の上、ご購入頂けます様、お願い致します。■コンディション　目立ったシミ汚れ傷などはございません。気になる点がありましたら、ご購入前にコメント頂けますと幸いです。■カラー　ネイビー(明るめ)×ホワイト系■サイズ　着丈:約76cm　身幅:約48cm　肩幅:約44cm　袖丈:約68cm　袖幅:約11cm■素材　綿：100%■他のシャツは下記から見られます。#たーさんのシャツ
http://narcologia.ru/goods/tenet45463.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei534971.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle137925.html
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