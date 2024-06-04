ラルフローレン レディース ネイビー ストライプ 長袖シャツ XL相当

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POLORalphLaurenの長袖シャツになります。メンズのSサイズですが、レディースのXLサイズ相当でご提案させて頂きます。生地感は若干ストレッチが効いており、滑らかな肌触りです。■他のシャツは下記から見られます。#たーさんのシャツ送料無料です。USED品である事をご理解の上、ご購入頂けます様、お願い致します。■コンディション 目立ったシミ汚れ傷などはございません。気になる点がありましたら、ご購入前にコメント頂けますと幸いです。■カラー ネイビー(明るめ)×ホワイト系■サイズ 着丈:約76cm 身幅:約48cm 肩幅:約44cm 袖丈:約68cm 袖幅:約11cm■素材 綿：100%■他のシャツは下記から見られます。#たーさんのシャツ