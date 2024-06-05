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SeeByChloeシーバイクロエトップス
商品番号 N86405144648
商品名

SeeByChloeシーバイクロエトップス
ブランド名 シーバイクロエ
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お花のレースのAライントップスです。切り替え上部分には裏地が縫い付けてあります。(写真4枚目)裾は前側が短くなってます。平置きで着丈約57㌢(前)約68㌢(後ろ)身幅約46㌢他でも出品しているので売り切れの際はご了承ください。サイズ表記…36カラー···ブラック袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···春、夏
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