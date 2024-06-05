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MSGM キッズ　14size レディース　半袖　tシャツ
商品番号 R92375527784
商品名

MSGM キッズ　14size レディース　半袖　tシャツ
ブランド名 エムエスジイエム
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キッズの14サイズです。167cmの私でジャストサイズでした。数回の着用のみで、自宅保管してたので畳み皺あります。
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