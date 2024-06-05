MSGM キッズ　14size レディース　半袖　tシャツ

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商品詳細
キッズの14サイズです。167cmの私でジャストサイズでした。数回の着用のみで、自宅保管してたので畳み皺あります。
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http://narcologia.ru/goods/capitation476408.html
http://narcologia.ru/goods/stealth872076.html
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