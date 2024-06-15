【新品タグ付き】グレースコンチネンタル シルク100％ ワンピース ドレス

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○アイテムGRACECONTINENTALシルク100％ワンピースリボンバイカラーフレアドレス裏地ありバックファスナー新品未使用品タグベージュピンク○サイズサイズ36身幅36cm総丈90cm(肩紐トップより採寸)ウエスト36cmヒップ43cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態新品タグ付き未使用品です。○カラーピンクベージュ光沢あります○素材シルク100％裏地：キュブラ○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。最安値の方法で送らせて頂く予定でございます。畳みジワはご容赦ください。大手リサイクルショップ購入の鑑定済みの物になります。すり替え防止の為にも、不安な方はご遠慮下さい。✱素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。✱タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。✱出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。✱ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。