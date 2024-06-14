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- 新品未使用✨ハンドメイド リバティ パトリックゴードンブラウス
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商品詳細
沢山の中からご覧頂き、ありがとうございます。昨年こちらで素敵な出品者様よりお譲り頂きました、ハンドメイドのリバティブラウスになります。人気のパトリックゴードン柄が優しい表情で、身にまとうだけでうっとりします。水通しをしましたが残念ながら私にはサイズが合わなかったため、きれいなうちに着て下さる方にお譲り致します。お袖は肩落ちのフレンチスリーブで、ゆったりしたデザインなので、ゆったりと着たい方におすすめです。■ブランド：リバティ♡パトリックゴードン■サイズ：身幅59、着丈63，裄丈38■タナローン綿100％特筆すべき難や汚れ等見当たりませんが、自宅保管にご理解のある方お願い致します。十分検品しておりますが、小さな見落とし等ご容赦くださいませ。
http://narcologia.ru/goods/encourage753472.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless390859.html
http://narcologia.ru/goods/injure545567.html
パトリックゴードン ブラウス リバティ | www.mdh.com.sa
秋色★リバティ★パトリックゴードン★ひらひらお袖★ドロップショルダー★ブラウス★９号
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