美品❤️eimyistoireエイミーイストワールニットプリーツワンピース

eimyistoire【エイミーイストワール】❤️大人気！まなみさんのブランド❤️eimymonogramニットドッキングプリーツワンピース✨着用1回のみの美品です！✨モノグラム使いが印象的なデザインワンピリブニットとプリーツスカートをドッキングしたワンピース。袖口やプリーツの一部にインパクトのある“EM”モノグラムをあしらった、インパクトのある1枚となっています。TOPS部分はオフショル仕様にし、デコルテを出すことで女性らしい印象に。適度なフィット感がありつつも、表面に凹凸のあるリブ素材なのでラインが出過ぎないのも嬉しいポイント。プリーツは広がりが美しく、動きが出るデザインに。普段使いはもちろん、小物次第ではちょっとしたパーティなどでも活躍します。ColorBLACKSizeSバスト64cm着丈（TOPS）28cm（スカート）88cmウエス62cm袖丈51cm【素材】上身頃：ポリエステル47%,レーヨン37%,ナイロン16%下身頃：ポリエステル100%【詳細情報】厚み：□薄手 ■普通 □厚手透け感：■なし □あり伸縮性：■なし □あり裏地：■なし □ありこの度は私の商品をご覧いただきありがとうございます。この商品は、中古の品となりますので、その点ご理解いただける方のみ、ご購入をお願い致します。写真と実際の色と異なる場合がありますがご了承下さい。また、サイズは実寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。その他、ご質問がございましたらぜひお問い合わせください。他にも出品しておりますので、お時間がございましたらぜひご覧下さい★エモダGYDAスライエヴリスアンビーリリーブラウンアリシアスタンヴィクトリアシークレットダズリンリップサービスジェイダフレイアイディデュラスエゴイストEVRISRadytikadazzystoreriendaリエンダ



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