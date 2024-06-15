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シルキー　MOSTモスト2　トランペットマウスピース
商品番号 G49712184197
商品名

シルキー　MOSTモスト2　トランペットマウスピース
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 6,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Schilkeシルキー　MOSTモスト2シルキー１６、バック１-1/2相当スロート24、バックボア７です。傷凹みなどありません。
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