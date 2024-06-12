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CHANEL ネックレス　コイン
商品番号 H23551150405
商品名

CHANEL ネックレス　コイン
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 14,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コインの大きさ　直径2cmチェーンの長さ60cm(途中に切り替えがあり短くも付けれます)カラー　ブラック中古品のため細かい傷ご了承いただける方のみ購入お願いいたします。
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