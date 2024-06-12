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【美品】セリーヌ　バーティカルカバ　エメラルドグリーン　ショルダー　2way
商品番号 W58744914329
商品名

【美品】セリーヌ　バーティカルカバ　エメラルドグリーン　ショルダー　2way
ブランド名 セリーヌ
特別価格 税込 29,714 円
在庫状況 あり

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商品詳細

期間限定値下げ中‼︎CELINEセリーヌバーティカルカバ　エメラルドグリーン　ショルダーレザー2WAYセリーヌのトートバッグ・バーティカルカバです。希少なフィービー時代のバッグで、旧モデルでお探しの方におすすめの品です。カラーは、珍しいブルー系のエメラルドグリーンです。程度も良好な品で、永く愛用頂ける品です。ブランド　セリーヌ　CELINEモデル　バーティカルカバ　カラー　エメラルドグリーン仕様　内側　ファスナーポケット1付属品なし　サイズ　縦28cm、横22cm、マチ9.5cm（若干の誤差がございます）素材レザー状態外側　若干の角スレがあります。またバッグ上部のショルダー付け根付近が少し外側へソリがあります。バッグ上部のコバに極小の切れがあります。内側　若干のスレがありますが、目立たない程度です。バッグ底に染み汚れがあります。全体的にはかなり綺麗な状態です。永く使用頂ける品です。古物市場にて購入しました。中古品となりますので、ご理解頂ける方でお願い致します。
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