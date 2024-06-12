【美品】セリーヌ　バーティカルカバ　エメラルドグリーン　ショルダー　2way



2023年最新】CELINE セリーヌ バーティカルカバの人気アイテム - メルカリ



celine - 【中古】 Celine セリーヌ バーティカル カバ スモール 2WAY ...



新品Celine セリーヌのトートバッグ・バーティカルカバ | labiela.com



新品Celine セリーヌのトートバッグ・バーティカルカバ | labiela.com



celine - 【中古】 Celine セリーヌ バーティカル カバ スモール 2WAY ...



CELINE バッグ - ショルダーバッグ



希少♡極美品♡A4♡ジャン ポール ゴルチエ 2way ショルダー トートバッグ-



セリーヌ(Celine) バーティカルカバ スモール レザー 2WAY ショルダー ...



セリーヌ バーティカル カバ スモール トートバッグ 2WAYバッグ ショルダー



CELINE(セリーヌ) バーティカルカバ スモール ハンドバッグ 2way ...



セリーヌ(Celine) バーティカルカバ スモール 2WAY トートバッグ ...



セリーヌ トートバッグ（グリーン・カーキ/緑色系）の通販 54点 ...



CELINE(セリーヌ) バーティカルカバ スモール ハンドバッグ 2WAY ...



セリーヌ人気トートバッグがひと回り小さく＆ストラップ付きに ...



ＣELINE セリーヌ トリオンフ ミニバーティカルカバ2WAYショルダー ...

期間限定値下げ中‼︎CELINEセリーヌバーティカルカバ エメラルドグリーン ショルダーレザー2WAYセリーヌのトートバッグ・バーティカルカバです。希少なフィービー時代のバッグで、旧モデルでお探しの方におすすめの品です。カラーは、珍しいブルー系のエメラルドグリーンです。程度も良好な品で、永く愛用頂ける品です。ブランド セリーヌ CELINEモデル バーティカルカバ カラー エメラルドグリーン仕様 内側 ファスナーポケット1付属品なし サイズ 縦28cm、横22cm、マチ9.5cm（若干の誤差がございます）素材レザー状態外側 若干の角スレがあります。またバッグ上部のショルダー付け根付近が少し外側へソリがあります。バッグ上部のコバに極小の切れがあります。内側 若干のスレがありますが、目立たない程度です。バッグ底に染み汚れがあります。全体的にはかなり綺麗な状態です。永く使用頂ける品です。古物市場にて購入しました。中古品となりますので、ご理解頂ける方でお願い致します。