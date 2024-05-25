⑳LEONARD 大きいサイズ 良品✨襟シャツ、ブラウス、プルオーバー 花柄 ...

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ご覧いただきありがとうございます♪LEONARD（レオナール）良品✨大きいサイズ襟シャツブラウス半袖プルオーバー花柄 ピンク、ネイビーなど綺麗なお色 総柄ボタンがとてもオシャレです♪替えボタン付（1つ） 肩パッド付コットン100%[サイズ] L（3Lの方も可能）肩幅:約41cm袖丈:約23cm身幅:約48~55cm着丈:約59cmＢ86〜94Ｔ152〜160綺麗な状態にしてありますので、直ぐに着用出来ます。※色に関しましては出品者の主観で判断しております。※見落とし箇所がある場合もあるかもしれません。※あくまで中古品ですので新品とは仕様が異なる場合がございますので、その旨ご了承ください。★他のサイトにもこちらを出品しています。突然の出品取り消しさせていただく場合もございます。申し訳ございませんがご了承下さい。m(__;)mご興味ある方どうぞよろしくお願いいたします。