マックスマーラ　Ｔシャツ

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商品詳細
ご覧いただきましてありがとうございます。マックスマーラのTシャツです。23SSの今季の物です。新品未使用品です。色 ブラックサイズ L素材 コットン※実物の写真です、安心で購入することができます。※神経質な方や完璧なものを求める方は、ご遠慮くださ※ブランド販促用のノベルティ品ですので、ブティックで製品として売られているものと同等のクオリティをお求めの方はご購入お控えください。※全て検品済みで特に問題ありません。 ご安心ください⑅◡̈*
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