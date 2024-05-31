スタンドフリルギャザーブラウス　シャツ

一目惚れして購入しましたが、なかなか着る機会がなく、自宅での試着のみで保管しておりました。綺麗なうちにお譲りいたします。テイスト・シーン...キレイめ,オフィスカジュアル,大人可愛い,カジュアル,韓国系色...ホワイト袖丈...長袖柄・デザイン...無地/ワンポイント,フリル,バルーン/ボリューム袖,襟付き素材...コットン(綿),その他



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