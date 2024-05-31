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商品詳細
こちらはラルフローレンレディースポロシャツ、お色は白でビッグポニーが紺色です。サイズはM165/92Aです。平置き採寸でもご確認ください。特に傷や汚れはありませんが、あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。普段着やゴルフ、乗馬やテニスなどのスポーツにもいかがでしょうか？平置き採寸肩幅37身幅43着丈60.5
http://narcologia.ru/goods/reboot187036.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper371609.html
http://narcologia.ru/goods/providence451394.html
ラルフローレン ポロシャツ レディース M165/92A ホワイト ビッグポニー
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