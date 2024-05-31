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ラルフローレン　ポロシャツ　レディース　M165/92A ホワイト　ビッグポニー
商品番号 T93342344074
商品名

ラルフローレン　ポロシャツ　レディース　M165/92A ホワイト　ビッグポニー
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはラルフローレンレディースポロシャツ、お色は白でビッグポニーが紺色です。サイズはM165/92Aです。平置き採寸でもご確認ください。特に傷や汚れはありませんが、あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。普段着やゴルフ、乗馬やテニスなどのスポーツにもいかがでしょうか？平置き採寸肩幅37身幅43着丈60.5
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