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- bf56. Paul Smith マルチカラー 長袖シャツ ストライプ
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商品詳細
ポールスミスのボタンシャツレディースLサイズ相当です淡い色合いのマルチカラーがとても可愛いデザイン☆手首にラビットロゴがデザインされてます♬若干使用感あります身幅45cm,着丈58cm,肩幅38cm,袖丈60cm他にも古着やメンズ、レディース、Sサイズ、Mサイズ、Lサイズや春服、夏服も出品してますので是非ご覧下さい！
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http://narcologia.ru/goods/sepulchral255432.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi586147.html
Paul Smith / ポールスミス | マルチカラー ストライプシャツ | L |
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Paul Smith / ポールスミス | マルチカラー ストライプシャツ | L |
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