アダムエロペデザイントップス

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商品詳細
アダムエロペのトップスです！首元のデザインや袖のフレアがとっても可愛いです。特に汚れなどなく美品ですが、中古品ですのでご理解下さい。画像よりも水色の色味は濃いです。近日中に実物の写真もUP致します。カラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏
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