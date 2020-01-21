ハンドバッグ　プラダ　白

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▪ブランド：PRADA▪カラー:IV▪サイズ(平置き採寸)※A4ファイル入ります！ ：タテ33cmヨコ38cm持ち手の長さ48cm ▪素材：牛革(本皮)プラダのバックです。だいぶ前にアウトレット店で購入して、1〜2年よく使って保管していました。状態はあまりよくありません。全体的に黒ずみ汚れ、スレやキズ、持ち手の一部に薄っすらとピンク色が付着、裏地に落ちない汚れ、劣化による変色など全体的に使用感あり。素人検品ですので、見落としありましたらご容赦下さい。神経質な方、綺麗好きの方、細部気になる方は購入をお控え下さい。あくまでも自宅保管の中古品ですのでご理解ある方のご購入をお願いします。カラー...ホワイト柄/種類...レザー系