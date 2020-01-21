  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
ハンドバッグ　プラダ　白
商品番号 B61347826608
商品名

ハンドバッグ　プラダ　白
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 6,240 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

▪ブランド：PRADA▪カラー:IV▪サイズ(平置き採寸)※A4ファイル入ります！　　　　：タテ33cmヨコ38cm持ち手の長さ48cm　▪素材：牛革(本皮)プラダのバックです。だいぶ前にアウトレット店で購入して、1〜2年よく使って保管していました。状態はあまりよくありません。全体的に黒ずみ汚れ、スレやキズ、持ち手の一部に薄っすらとピンク色が付着、裏地に落ちない汚れ、劣化による変色など全体的に使用感あり。素人検品ですので、見落としありましたらご容赦下さい。神経質な方、綺麗好きの方、細部気になる方は購入をお控え下さい。あくまでも自宅保管の中古品ですのでご理解ある方のご購入をお願いします。カラー...ホワイト柄/種類...レザー系
http://narcologia.ru/goods/insignificant475482.html
http://narcologia.ru/goods/message682327.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture933441.html
ハンドバッグ　プラダ　白
プラダ（PRADA）SAFFIANO｜LUX｜ハンドバッグ｜サフィアーノレザー｜白｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（568153）
ハンドバッグ　プラダ　白
☆PRADA☆ プラダ ブリック ブラッシュドレザー バッグ 白 黒 (PRADA ...
ハンドバッグ　プラダ　白
プラダ（PRADA）｜ハンドバッグ｜サフィアーノレザー｜白｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（315175）
ハンドバッグ　プラダ　白
☆美品 希少☆PRADA プラダ バッグ ホワイト 白 | フリマアプリ ラクマ
ハンドバッグ　プラダ　白
プラダ（PRADA）トートバッグ｜サフィアーノレザー｜白｜2WAY｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（261200）
ハンドバッグ　プラダ　白
プラダ PRADA ハンドバッグ ショルダーバッグ 白 1BA113 サフィアーノレザー 2WAY SAFFIANO SOFT レディース
ハンドバッグ　プラダ　白
プラダ♡ハンドバッグ♡レザー♡ホワイト - ハンドバッグ
ハンドバッグ　プラダ　白
プラダ PRADA ハンドバッグ ショルダーバッグ 白 1BG775 サフィアーノレザー SAFFIANO CUIR 2WAY レディース
ハンドバッグ　プラダ　白
☆美品 希少☆PRADA プラダ バッグ ホワイト 白
ハンドバッグ　プラダ　白
プラダ（PRADA）CERVO｜トートバッグ｜レザー｜白｜2WAY｜ハイブランド ...
ハンドバッグ　プラダ　白
PRADAダブルファスナー☆レザーハンドバッグ2way☆ピンク/白 (PRADA ...
ハンドバッグ　プラダ　白
【美品】PRADA ハンドバッグ　白タグ　A4 黒　2室 三角ロゴ ナイロン
ハンドバッグ　プラダ　白
PRADA - プラダ ショルダーバッグ - 白×シルバーの通販 by ブラン ...
ハンドバッグ　プラダ　白
PRADAストライプ♪ガレリアハンドバッグ２WAY♪グレー×白 (PRADA ...
ハンドバッグ　プラダ　白
良品✨プラダ　ナイロン×プラハンドル　ハンドバッグ　白タグ付　ユニセックス　黒

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru