【未使用品】ミキモト パール付 ジュエリートレイ くま ハート型

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商品詳細
数年前にいただいた物です。未使用ですが、箱が少し凹んでいます。商品の状態は写真で確認してください。ノークレームノーリターンでお願いします。
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http://narcologia.ru/goods/displease445131.html
http://narcologia.ru/goods/marshal424180.html
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