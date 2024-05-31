中国　玉石寿山石彫刻　四方香炉台　飾台　V　R5110

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大きさ 高さ約６㎝ 幅約１９cm×約２１．５cm 重さ約2.49㎏全体的に傷が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。