フェイラー　帽子　綿麻混合　UV

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ご覧いただきありがとうございます。これからの季節に活躍する可愛いらしいフォルムの帽子になります。内側はメッシュになっていて、手洗いすることもできます。頭をすっぽりと包み込む、丸みを帯びたフォルムの「シュライフェクラーラ」柄の帽子。ツバ部分へリボンやフラワーの刺繍を施して、可愛らしくデザインです。使いやすい落ち着いた白っぽいベージュです。コーディネートのポイントとして、ちょっとしたお出かけに重宝するアイテムです。【素材構成】本体綿55%、麻45%/腰部分トリアセテート60%、ポリエステル40%/刺しゅう糸上糸レーヨン100%、下糸ポリエステル100%【サイズ】頭囲 ５６〜５８センチ。内側のマジックテープで調整可能です。発送はたたんでゆうパケットポスト投函になります。タグ付き新品未使用ですが、自宅保管品になりますので、いろいろ気になる方はご遠慮ください。即購入okです。