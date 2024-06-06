☆698 ルイヴィトン ポシェットアクセソワール ダミエ アクセサリーポーチ

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★即購入禁止お手数ですが購入前にコメントして頂きこちらの回答後に購入をお願いいたします。★商品説明・LOUISVUITTON・サイズ：本体最大幅およそＷ22×Ｈ12.5×Ｄ4.5ｃｍ・ポシェットアクセソワール・アクセサリーポーチ・本体のみです真贋確認済みのブランド中古市場で購入した正規品になります。★商品の状態・角擦れあり・内側汚れ、破れあり・ファスナーノリ変色あり状態の捉え方には個人差がありますので神経質な方はご遠慮頂き写真にて状態確認をお願いいたします。★購入前に自己紹介に目を通して頂くようお願いいたします。★専用(取り置き)不可★商品購入後の質問や要望は基本的にお応え出来ませんので気になる点がありましたら購入前に質問をお願いいたします。