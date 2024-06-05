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AMERICANA ワッフルバックヘンリーサーマルプルオーバー
商品番号 H31049016631
商品名

AMERICANA ワッフルバックヘンリーサーマルプルオーバー
ブランド名 アメリカーナ
特別価格 税込 1,558 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカーナのワッフルバックヘンリーサーマルプルオーバーです。着丈が短いタイプかもしれません。サイズ参照下さい。カラー　ベージュ？キャメル？（1枚目が近いです）サイズ着丈69㎝（後）身幅59㎝肩幅57㎝袖丈51.5㎝数回着用しました。部分的に若干、毛羽立ちと毛玉、ハンガー跡があります。圧縮してお送りします。ドゥーズィエムクラスイエナスローブプラージュガリャルダガランテトゥモローランドフレームワークユナイテッドアローズロクフレイアイディーミラオーウェンルシェルブルーディーホリックエレンディークエリンアンスリードクラネマチャットJENNEジャンヌレアパルトモンオオシマレイミッシングユーオールレディカーサフラインbaybeeリンカブルf.domyokochan
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