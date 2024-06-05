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美品　giornea アバン　ノーカラー　ブラウス　チャーム付　ネイビー　日本製
商品番号 E12372399403
商品名

美品　giornea アバン　ノーカラー　ブラウス　チャーム付　ネイビー　日本製
ブランド名 Espare
特別価格 税込 1,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アバンジョルネアgiorneaのシフォンブラウスです。ふわりとした素材で、肌触りもソフト。身ごろのみ2枚仕立て、袖は1枚で透け感あります。ノーカラーの1番上はカフスのようなチャーム付いてますので、ネックレスなくても\"キチンと感\"が出ます。写真では色が飛んでますが、ネイビー色です。(3〜5枚目が現物に近い色です)コメント無しの即購入歓迎です。日本製です。■サイズ　平置き　㌢タグ　9号　肩幅約37　身幅約48　裾幅　約57　着丈約60　袖丈　約52■素材　表地　ポリエステル100%　裏地　ポリエステル100%袖丈···長袖カラー···ブルー柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋　長袖ブラウス　面接　保護者会
http://narcologia.ru/goods/passivity353083.html
http://narcologia.ru/goods/recommended962890.html
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