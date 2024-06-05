美品　giornea アバン　ノーカラー　ブラウス　チャーム付　ネイビー　日本製

アバンジョルネアgiorneaのシフォンブラウスです。ふわりとした素材で、肌触りもソフト。身ごろのみ2枚仕立て、袖は1枚で透け感あります。ノーカラーの1番上はカフスのようなチャーム付いてますので、ネックレスなくても\"キチンと感\"が出ます。写真では色が飛んでますが、ネイビー色です。(3〜5枚目が現物に近い色です)コメント無しの即購入歓迎です。日本製です。■サイズ 平置き ㌢タグ 9号 肩幅約37 身幅約48 裾幅 約57 着丈約60 袖丈 約52■素材 表地 ポリエステル100% 裏地 ポリエステル100%袖丈···長袖カラー···ブルー柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋 長袖ブラウス 面接 保護者会



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