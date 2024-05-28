MUSE ドゥーズィエムクラス　ブラウス レディース　チェーン　カットソー　黒



ミューズ ドゥーズィエム クラス MUSE de Deuxieme Classe ボーダーシアーシャツ ブラウス 半袖 黒 ブラック /AA ■OS レディース



ミューズ ドゥーズィエム クラス ブラウス カットソー 無地 七分袖 黒 ...



ミューズ ドゥーズィエム クラス MUSE de Deuxieme Classe ブラウス カットソー プルオーバー ラウンドカラー 無地 七分袖 黒 ブラック レディース



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ドゥーズィエムクラス リネン シャツ/ブラウス(レディース/長袖 ...



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MUSEdeDeuxiemeClasse(ミューズドゥドゥーズィエムクラス)背中側にゴールドのチェーンが付いたプルオーバータイプのトップスです。前から見るとシンプルですが背中側がドレープのバックオープンで、チェーンがアクセントになっています。サラッと薄くてとろみのある生地感で身幅もゆったりしているのでおすすめです。カラー…ブラック 黒サイズ表記はないのでフリーサイズにしています。身幅…55cm※平置き採寸、素人のため多少の誤差があるかもしれません。着用していたものなのでお腹のあたりや擦れやすい場所に小さい糸の飛び出しのようなものが複数あります。(画像8枚目)used品・自宅保管品になります。小さく折り畳んでの発送になりますので、ご理解いただける方よろしくお願いします。