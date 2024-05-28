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MUSE ドゥーズィエムクラス　ブラウス レディース　チェーン　カットソー　黒
商品番号 V19842695052
商品名

MUSE ドゥーズィエムクラス　ブラウス レディース　チェーン　カットソー　黒
ブランド名 ミューズドゥドゥーズィエムクラス
特別価格 税込 2,014 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MUSEdeDeuxiemeClasse(ミューズドゥドゥーズィエムクラス)背中側にゴールドのチェーンが付いたプルオーバータイプのトップスです。前から見るとシンプルですが背中側がドレープのバックオープンで、チェーンがアクセントになっています。サラッと薄くてとろみのある生地感で身幅もゆったりしているのでおすすめです。カラー…ブラック　黒サイズ表記はないのでフリーサイズにしています。身幅…55cm※平置き採寸、素人のため多少の誤差があるかもしれません。着用していたものなのでお腹のあたりや擦れやすい場所に小さい糸の飛び出しのようなものが複数あります。(画像8枚目)used品・自宅保管品になります。小さく折り畳んでの発送になりますので、ご理解いただける方よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/conception893357.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper805009.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial218116.html
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