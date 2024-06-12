SEA VINTAGE丸胴ルーズVネックポケットTee *sea rie

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VINTAGE丸胴ルーズVネックポケットTeeゆるっとしたシルエットと長く着ていたかのようなヴィンテージ感のある風合いが相対的に華奢な女性らしさを引き出してくれます。体に縫い目が当たらず、洗いにかけたコットン100%のソフトな肌触りがずっと愛用したくなる、そんなベーシックアイテムです。サイズ表記F色ホワイト定価¥140402回着用。ご理解頂ける方へ。ロンハーマンお好きな方にも。