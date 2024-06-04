お値下げ❣浴衣リメイク(注染ろうけつ染め)カフス付パフスリーブブラウスL〜3L

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青寄りの藍色に、ピンクと水色をぼかした鉄線の花が、のびやかに染め出された素敵なろうけつ染めの浴衣から、ふんわりパフスリーブカフス付のブラウスをお仕立てしました。丸首をパイピングでくるみ、後ろ一つポタンのロマンチックなデザインです。お袖は、ふんわりしたパフスリーブにきちんと見えるカフスをつけました。後ろボタンの開きを、少し深くとりおしゃれです。裾で切り替え、前後センターにスリットを入れました。ゆったりサイズで、L〜3Lくらいの方までお召いただけると思います。(記載のサイズを、ご確認くださいませ)ぱっと華やかで、夏の日差しに映える一枚、おしゃれで涼しい外出着として楽しめますね♡サイズ 胸周り 約132センチ 着丈 約62センチ快適におしゃれにお召いただけるよう、丁寧にお仕立てしました。昔ながらの上質な綿コーマは、平織りで高温多湿の日本の夏にピッタリの素材です。暑い夏をおしゃれにお召ください。お好きな方の目にとまりますように❣※リピート割はじめました。詳しくはプロフィール欄ご確認下さい。#浴衣リメイク注染ろうけつ染めふんわりパフスリーブカフス付きブラウス