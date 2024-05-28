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- ★ヤストシ エズミ★新品タグ付 ノースリーブ ブラウス トリアセート
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商品詳細
★ファッションTOPS→#cyococyocotto_topsカテゴリー別で閲覧できます↑★『希望価格』は非対応★お値下げして売れなければ予告なしに再出品いたします★必ずプロフ確認お願いいたします★お値下げ不可☺︎••┈┈••︎︎︎︎︎☺︎••┈┈••︎︎︎︎︎☺︎••┈┈••︎︎︎︎︎☺︎••┈┈••︎︎︎︎︎☺︎••┈┈••︎︎︎︎︎☺︎★brand：YASUTOSHIEZUMI★contents：ノースリーブブラウス★size：S総丈64cm肩幅41.5cm身幅44cm【床に置いて平置き採寸】素人採寸のため誤差はご了承ください★color：オレンジ★price：27,000円★condition：新品プライスタグ付き★折り畳んでコンパクトに発送★トップ画像右下は参考画像出品はトップスのみトリアセートのメリット①接触冷感性があり、サラサラとして涼しい②しっとりしつつもハリがある生地なので美しいドレープが出せる③着用時にはシワになりにくい④速乾性がある↓↓↓好きな方も日本製EZUMIエズミ江角デザイナーLyricistbyYEリリシストバイワイイーFABIORUSCONIファビオルスコーニA.D.S.R.エーディーエスアールH\u0026Mエイチ＆エムCOSコスKUROクロSEEALLシーオールコグザビッグスモークCINOHチノAPSTUDIOエーピーストゥディオEMMETIエンメティDeuxiemeClasseドゥーズィエムDRAWERドゥロワーユナイテッドアローズESTNATIONエストネーションRonHermanロンハーマンサザビーリーグAURALEEオーラリーANAYIアナイDIESELディーゼルエイミーイストワールebureエブールWhimGazetteウィムガゼットBEAUTY＆YOUTHビューティアンドユースrokuBEAMSビームスTOMORROWLANDトゥモローランドL'AppartementアパルトモンMADISONBLUEマディソンブルー
http://narcologia.ru/goods/procurement406733.html
http://narcologia.ru/goods/unusable709574.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford423173.html
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