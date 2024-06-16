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【HARE】スプラッシュペイント レイヤードカットソーTシャツ肩開き 和風
商品番号 S63872736417
商品名

【HARE】スプラッシュペイント レイヤードカットソーTシャツ肩開き 和風
ブランド名 ハレ
特別価格 税込 1,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド:HAREハレシャーリングレイヤードTシャツの柄ver.和とロマンティックのテーマで、墨をイメージしたグラフィックで作成し、ジャポニズムを表現。ワンショルダーデザインに、トレンドのレイヤードデザインをミックスしたデザインに仕上げました。肩部分はインナーが見えないデザインに計算し、着やすい仕様に。ウエスト部分にシャーリングを施し、ウエストを隠しつつ、スッキリと見せてくれる優秀デザイン。ウエストが絞られているので、シルエット関係なくどんなボトムスでも合わせられます。お尻も隠れるくらいの丈感なので、スキニー合わせでも◎モード感を出すならワイドパンツがおススメです。墨汁をペイントしたようなシックで大人っぽいカットソー。２枚重なってウエストで紐を結ぶデザインと左肩が少しだけ開き、モードな雰囲気。シルエットがとても綺麗でおすすめです。一度の着用で特に難は見当たりません。＊完璧なものをお求めの方はご遠慮ください。サイズ:F着丈:～66素材:綿トップスシャツカットソーチュニックレイヤード和柄アート柄インク水彩墨汁絵の具モノトーン変形.stOsmosisUNITEDTOKYOETRETOKYOtheatreproductsavieAMERIsaharaEMODAevrisriendaantiquasomariosharewalkerframeworklaboratoryworkfreak'sstore
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate102248.html
http://narcologia.ru/goods/moped713668.html
http://narcologia.ru/goods/calling646750.html

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