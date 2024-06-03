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スクエアダメージスキニーデニム
商品番号 Y35343324898
商品名

スクエアダメージスキニーデニム
ブランド名 ジェイダ
特別価格 税込 2,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウエストヒップ股上股下わたり周りひざ周り裾688120.576483112.5カラー···インディゴシルエット···スキニーデニム加工···クラッシュ/ダメージ股上···ローライズ季節感···春、夏、秋、冬ほとんど着用していないので状態綺麗です
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