スクエアダメージスキニーデニム

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商品詳細
ウエストヒップ股上股下わたり周りひざ周り裾688120.576483112.5カラー···インディゴシルエット···スキニーデニム加工···クラッシュ/ダメージ股上···ローライズ季節感···春、夏、秋、冬ほとんど着用していないので状態綺麗です
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