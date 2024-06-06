CHANEL シャネル カメリア ビーチサンダル ココマーク ラバー 37

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商品詳細
以前、新宿高島屋で購入したような気がしますが、ハワイだったかもしれません。クローゼット整理のため出品致します。数回使用しております。サイズ36です。オレンジ色がとてもきれいで黒系、白系のお洋服他、合わせやすいです。どなたかご利用いただける方へ。私は普段23センチ、36サイズをはいていますが、こちらの品は24センチ、37を購入しました。カラー...オレンジソールヒール形...フラット柄・デザイン...無地季節感...春,夏
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