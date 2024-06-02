【箱付】エルメス　HERMES　スカーフ　バンダナ　プリーツ　カレ　90　シルク

当店のブランド品は全て、プロによる真贋鑑定済みの正規品です。古物商許可（福岡県公安委員会第901072110088号）のもと、大手ブランド品買取専門店が主催する古物市場から直接仕入れた正規品を販売しておりますのでご安心ください。当店のお得な商品一覧はこちら！#ブランドセラー【当店管理No】1585【付属品】化粧箱【サイズ】正方形にした場合：一辺90cm※若干の誤差はご了承ください。【素材・仕様】シルク縁のカラーはネイビーです。【商品の状態】A~S※付属品の状態は考慮せず本体のみで判定しています。※下記の通り、当店独自の基準で判定しています。※B～A、などの表現は、BとAの中間程度という意味です。N＝未使用と判断できる商品。傷や汚れ等がある場合もある。S＝使用感が極めて少なく、新品に近い大変状態の良い商品A＝目立たない小傷や汚れ等の状態の良い商品B＝やや傷や汚れ等が見られる商品C＝傷や汚れ等が見られる商品D＝不具合のある商品【型番】プリーツカレParmilesfleursjecomptelesheures花の中で過ごす時間【刻印・シリアルナンバー】画像参照【特記事項】・商品画像は、スマホの画面の明るさを最大にしてご確認いただくことを推奨しています。・付属品には商品画像や説明文で確認できない傷み、破れ、汚れ等がある場合がございます。【その他】・正規品との確証がございますが、万が一お客様が偽物と判断された場合は、取引終了前にご連絡ください。誠実にご対応させていただきます。・商品は全て可能な範囲で洗浄等を行い出品しています。・お使いのモニター設定、撮影時の照明環境等により実物と画像とで色味が若干異なって見える場合がございます。・商品についてご質問がある場合は、ご購入前に遠慮なくお問い合わせください^^人気モデル/スカーフ...HERMESカレ(正方形)#エルメス#HERMES



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