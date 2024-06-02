511 専用　グッチ 長財布 キングスネーク 蛇 ラウンドファスナー レザー

○アイテムGUCCIグッチ長財布サイフウォレットキングスネーク蛇ヘビスネークラウンドファスナーラウンドジップレザーブラック黒メンズレディースシリアルナンバー:451273524050付属品なし○サイズタテ約10cmヨコ約19cmマチ約3cm誤差が出る場合があります、参考にして下さい○状態目立ったキズやヨゴレはなくまだまだご使用いただけるお品物です。※中古品に理解のない方、神経質な方の購入お控え願います。※状態については写真にてご確認いただき、不明点がありましたらコメントにてご確認下さい。○カラーブラック黒○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済みのお品物ですので、ご安心してご購入ください。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。1100123000-511



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