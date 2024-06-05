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サルヴァトーレフェラガモ　ガンチーニ　ゴールド　ベージュ　本革　イタリア製長財布
商品番号 S17563703328
商品名

サルヴァトーレフェラガモ　ガンチーニ　ゴールド　ベージュ　本革　イタリア製長財布
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 7,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き有難う御座います(*´ー｀*)正規店で70,000円程で購入した物です☆同様の財布を数点集めていて中々使用する機会がございませんので外出で使用したりお金を入れたりしたことはありません(*´ー｀*)どなたかお探しの方に…仕様カード入れ14ヶ所ポケット7ヶ所コイン入れ1ヶ所ファスナー付縦幅・・・約10cm横幅・・・約18.8cm共箱、カード、レシート付他にも多数出品しております☆同梱割引、多数ご購入割引致しますので是非ご覧くださいませ☆
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