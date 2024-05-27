新品 apc アーペーセー　半袖　Tシャツ　ホワイト M

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左胸にロゴ刺繍入りコットンTシャツ.【商品の特徴】・コットンジャージ・クラシックカット・クルーネック・左胸に'A.P.C.RueMadame'ロゴの刺繍【カラー】ホワイト【サイズ】M165-170cm50-65kg身幅50cm着丈70cm袖丈20cm※多少の誤差はご了承下さい。その他のアパレル用品はこちら↪︎#lengthvalley_selectshopJeanTouitouがA.P.C.（アー・ペー・セー）をスタートした1986年、彼のミニマルで都会的なデザインは、当時のパリで主流だった煌びやかで派手なファッションに逆行するものでした。そのスタイルは現在も変わらず、例えばブレトンストライプのセーターや遊び心溢れるスモックワンピース、ウェッジアンクルブーツなど、無駄を削ったシックな定番アイテムを揃えるA.P.C.は、スタイリッシュなカスタマーから人気を集めています。※海外並行輸入品となります。 運送中のタグの折れある場合がございます。ご了承下さい。未開封、新品ではございますが、細かい傷や汚れ等ある場合もあるかもしれませんので神経質な方のご購入はご遠慮下さい。 直輸入のため海外サイズ、海外基準となります。※写真撮影のために一度開封しております。ご了承下さい。購入時の伝票はもう無くなりました！保存袋のみになりますので、こちらのお値段にさせて頂きました。