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商品詳細
・デザイン性のある大きめの衿や胸元のブランドロゴが1枚で華やかな印象。・袖に入ったスリットがトレンド感を演出。リボンで開き具合を調節していただけます。・トップスとしても羽織りとしても着用していただけるので、長いシーズン着用していただけます。・肌見せでメンズライクになりすぎないので、デニム合わせも女性らしくまとまります。・クロップド丈なのでキャミワンピースの羽織りで合わせてもバランスよいスタイリングに。サイズ 着丈 袖丈 肩幅 胸囲 F 40 37 57 114タグ類がございません。気になる方、神経質な方のご購入をお控えください。
http://narcologia.ru/goods/message436027.html
http://narcologia.ru/goods/peroration339815.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement830399.html
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7分袖肩スリット短丈シャツ | Chico(チコ)レディース | PAL CLOSET ...
Chico チコ 7分袖肩スリット短丈シャツ ピンク
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