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Chico チコ　7分袖肩スリット短丈シャツ　ピンク
商品番号 T54982668471
商品名

Chico チコ　7分袖肩スリット短丈シャツ　ピンク
ブランド名 チコ
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・デザイン性のある大きめの衿や胸元のブランドロゴが1枚で華やかな印象。・袖に入ったスリットがトレンド感を演出。リボンで開き具合を調節していただけます。・トップスとしても羽織りとしても着用していただけるので、長いシーズン着用していただけます。・肌見せでメンズライクになりすぎないので、デニム合わせも女性らしくまとまります。・クロップド丈なのでキャミワンピースの羽織りで合わせてもバランスよいスタイリングに。サイズ　着丈　袖丈　肩幅　　胸囲　F　　40　　37　　57　　114タグ類がございません。気になる方、神経質な方のご購入をお控えください。
http://narcologia.ru/goods/message436027.html
http://narcologia.ru/goods/peroration339815.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement830399.html

Chico チコ　7分袖肩スリット短丈シャツ　ピンク
7分袖肩スリット短丈シャツ | Chico(チコ)レディース | PAL CLOSET ...

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