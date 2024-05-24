Christian Dior ディオール　タンクトップ　トロッター　Y2K

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商品詳細
【商品説明】ChristianDiorクリスチャンディオール タンクトップ トロッター 花柄 ジョンガリアーノ Y2K【サイズ】size12(XS〜S相当)着丈約45cm身幅約35cm＊生地には伸縮性ございます【カラー】ピンク【状態】「A」＊状態説明一覧↓↓↓【N】未使用品（自宅試着、自宅保管品等)【S】数回使用程度の極美品【A】目立った傷汚れなしの美品【B】多少使用感はあるが着用には問題なし＊お値下げ、気になる点などございましたらお気軽にコメント下さい。
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