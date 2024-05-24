138★ Christian Dior 長袖 ボタンシャツ カーキ レディース

えり汚れ、袖先、裏地に汚れがあります。クリスチャンディオールBOUTIQUEブティック申し訳ございませんが沖縄、離島のご住所の方とはお取引をお断りしております。ご了承ください。簡易包装となります。A4封筒に入るサイズの薄いお品(Tシャツなど)は、厚みを抑えるため封筒に直接お品をお入れ致します。ご了承頂ける方のみご購入下さい。格安出品になりますので、この機会にご購入下さい。様々なお品を随時出品していきますので、是非いいねお願い致します。＊違う場所でも販売しているため、すれ違いで商品をご用意出来ない場合があります。その際はご了承願います。自己紹介(プロフィール)の必読お願い致します。素材内タグ取れており不明%サイズ表記=なし着丈=56肩幅=35身幅=46袖丈=55(cm)素人、平置き採寸となりますので若干の誤差はご了承下さい。当店商品簡単検索↓↓↓#s9出品中#s9衣類にて多数出品中です。ハッシュタグを入れられていないお品もあります。キーワードを入れてスペースを空けてsecと入力して下さい例）ブランド名secミリタリーsecという感じに入力して頂きましたら、ある程度見易くなると思います



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