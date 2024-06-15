la totalite 半袖　ネイビーブラウス

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ラトータリテのきっちり感のある半袖ブラウスです。センターにラインがある事により、とても引き締まった雰囲気になります。袖丈も長めで、気になる二の腕がしっかり隠れました。布地もしっかりとして、テロン感もあり着やすかったです。ちょっとしたお出かけ着に、どうぞ⭐︎着丈 前59.後ろ61.5身幅 46肩幅 36袖丈 29袖口幅 12.5自宅保管になりますので、神経質な方はご遠慮下さい。