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la totalite 半袖　ネイビーブラウス
商品番号 F25063763836
商品名

la totalite 半袖　ネイビーブラウス
ブランド名 ラトータリテ
特別価格 税込 1,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラトータリテのきっちり感のある半袖ブラウスです。センターにラインがある事により、とても引き締まった雰囲気になります。袖丈も長めで、気になる二の腕がしっかり隠れました。布地もしっかりとして、テロン感もあり着やすかったです。ちょっとしたお出かけ着に、どうぞ⭐︎着丈　前59.後ろ61.5身幅　46肩幅　36袖丈　29袖口幅　12.5自宅保管になりますので、神経質な方はご遠慮下さい。
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